Faber - Storia comune per gente speciale: vita ed opere di Fabrizio De André l'1 agosto 2022:

La band:

Francesco Ceriani: tastiera

Francesco Disoteo: chitarra

Giovanni Franceschini: batteria

Francesco Passarella: basso

Cecilia Zanchetta: violino

Piero Facci: voce solista

Coro Marcelliano Marcello. Nicolò Bruno: attore. Preparatrice vocale: Alessandra Andreetti. Maestro del coro e Direttore Artistico del Progetto: Cristian Zinelli. Regia e testi: Marco Pomari. Tecnico del suono e luci: Edoardo Micheloni

Ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto verrà eseguito nell’Auditorium della Scuola Media “Guglielmo Marconi” -Via Ugo Foscolo a San Giovanni Lupatoto (ex Lodegario). L'evento ha ottenuto il Patrocino morale della Fondazione Fabrizio De André.