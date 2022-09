La mostra "Ex voto" presso la galleria Artericambi

La galleria Artericambi è lieta di annunciare “Ex Voto”, prima mostra postuma presso gli spazi della galleria, dell’artista Delfina Marcello. L’inaugurazione si terrà Sabato, 17 Settembre 2022 alle ore 17. La mostra “Ex Voto” nata da una comunione d’intenti volta a ricordare e far conoscere l’opera di Delfina Marcello verterà principalmente sulla sua produzione pittorica. Ed è infatti proprio attraverso la pittura e il disegno dell’artista che si potranno osservare alcune delle tematiche che più le erano care, in particolare, quelle legate all’essenza femminile.

Nell’arte di Delfina la figura della donna si mostra nella sua complessità e nelle sue molteplici e possibili sfaccettature: per esempio quella intimista e familiare, presente in una serie di ritratti di famiglia e disegni su carta legati alla figura della madre e caratterizzati dal tratto unico dell’artista; quella legata alla sfera sessuale, illustrata in molteplici tavole di fumetto; o ancora, quella della dimensione spirituale-religiosa con le tre tavole Ex Voto, nelle quali l’artista si mette in connessione con tre Sante, ringraziandole.

Anche nell’unica produzione video presente in mostra, Il Bivio (2006), narrante la storia di un viaggio tra vita e morte, tra sogno e passione, si avrà al centro la figura femminile. In ricordo poi della prima collaborazione di Artericambi con Delfina Marcello, saranno esposti i piatti in ceramica utilizzati nella perfomance Fur-formance e la sua relativa documentazione video realizzata presso gli spazi della galleria nel 2002.