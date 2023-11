Al Modus il reading teatrale "L’eternità dolcissima"

Sabato 25 novembre alle ore 21 presso il Teatro Modus va in scena il reading teatrale “L’eternità dolcissima” di e con Massimo Totola. "Di morire non se ne parla e per allontanare questo pensiero ci impegniamo a produrre e a consumare, a consumare la vita".

Un racconto autobiografico che vuole far riflettere su ciò che abbiamo realmente ora e qui, su cosa abbiamo costruito in questa vita affinché abbia un senso il nostro cammino e nel frattempo su come si impiega la vita alla ricerca di “altro”, di ciò che consuma davvero, nel quotidiano bisogno di costruire un involucro e sfuggire o rimandare quanto più in là possibile l’esperienza del lutto. Questo reading teatrale di Massimo Totola sarà lo spunto per mettere in discussione su come impiegare il proprio tempo per dare un senso più nobile a questo stare/essere, sul ruolo di ognuno come artefice del proprio destino ed essere pronti ad esorcizzare anche l’evento estremo della morte, magari con un velo di necessaria leggerezza.

Prenotazioni su modusverona.it.

Informazioni 392-3294967, info@modusverona.it.