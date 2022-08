Escursioni a cavallo in Valpolicella

40 euro per un’ora di passeggiata 75 euro per due ora di passeggiata

Vivi l’emozione di passeggiare in sella ad uno splendido e fiero cavallo tra i vigneti e le colline della Valpolicella, sarà un esperienza che ti riporta indietro nel tempo a quando questi splendidi animali erano l’unico mezzo di trasporto. I nostri cavalli sono animali mansueti e abituati a lavorare con ogni tipo di conduttore, le nostre guide equestri ti faranno un breve breafing prima della partenza su come montare correttamente il tuo cavallo. Non è richiesta alcuna esperienza antecedente. Dovrete presentarvi presso la nostra struttura 30 minuti prima dell’orario dell’escursione.

Cosa portare: Scarpe sportive, pantaloni lunghi, vestiario a seconda del tempo previsto

Età Minima: 14 anni, se accompagnato da un adulto

Luogo: Via Progni n° 1, Fumane (Verona) 37022 Italia

Durata: 4 ore

Costo: