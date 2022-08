"De sera, en terrassa" al Rifugio Telegrafo

Una serie di eventi serali sulla terrazza del Rifugio Telegrafo, per vivere le emozioni più forti nel momento più bello, alla #capanna di vetta! Puoi salire la domenica a pranzo e fermarti per l'aperitivo, oppure salire nel pomeriggio (quando gli altri scendono!) per goderti la serata, una cena e magari pernottare!

Si comincia domenica 21 agosto, a partire dalle 17, con i vini della Cantina di Montagna "Dos dei Caporai", le frittelle di Monte Veronese e una selezione di salumi. A seguire possibilità di fermarsi a cena (alla carta) e/o di dormire in rifugio.

Prenotazioni caldamente consigliate al 349 1389629 (W'App) o info@equipenatura.it.