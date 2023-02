Indirizzo non disponibile

Escursione in Lessinia: "Le contrade cimbre, tra leggende, arte e quale futuro" il 26 febbraio 2023.

RITROVO: ore 09.30; il luogo esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione

DISLIVELLO: 400 m circa

LUNGHEZZA: 10 km circa

DURATA: 5 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

Bellissima escursione a nord di "Cesanoa", Boscochiesanuova. Un dolce e facile andare ci porterà tra alcune delle contrade cimbre più caratteristiche, tra una radura e l'altra, passando per silenziosi angoli boschivi. Edifici, dettagli architettonici unici, monumenti votivi, meravigliosa ed eterna impronta umana immersi in panorami, pace, silenzi, voci dal Bosco. Un'escursione adatta a tutti alla scoperta di alcuni caratteri storico-culturali immersi in contorni ambientali tra i più significativi dell'altopiano lessinico. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

COSTO ESCURSIONE: 18 euro ADULTI, ragazzi tra 10-14 anni 12 euro. GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti). Telefonando al numero 379 2532965. Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.