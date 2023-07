In bici tra Val Tramigna e Val d’Illasi alla scoperta della fioritura della lavanda

Suggestivo itinerario in bici tra le terre della Val Tramigna e Val d’Illasi, percorrendo parte della Vecia Via della Lana. Si pedala nelle strade bianche collinari, boschi e strade di campagna fino a raggiungere l'azienda agricola La Ferraretta Bianca: un piccolo angolo di paradiso, dove sarà possibile ammirare i campi di lavanda in fiore e conoscere i segreti delle tecniche di estrazione dell'olio essenziale.

Sarà l'occasione per condividere insieme questa esperienza, godendoci la compagnia e immergendoci nel profumo balsamico della lavanda, tra farfalle, api e bombi.

Aperitivo-Merenda serale presso la Ferraretta Bianca e ritorno al calar del sole.

PROGRAMMA:

Ritrovo alle 16 in Piazza Foro Boario a Soave

Distanza: 35 chilometri circa

Dislivello: 700 metri

Difficoltà: media

Adatto a bici: Mtb, E-Mtb

L'iscrizione di 15€ include: guida esperta, studio e verifica del percorso, assistenza tecnica durante il percorso, assicurazione, visita ai campi di lavanda e spiegazione da parte dei produttori.

Servizi aggiuntivi su prenotazione:

- aperitivo-meranda con degustazione prodotti locali presso l’azienda agricola La Ferraretta Bianca

- noleggio E-bike (Mtb a pedalata assistita)