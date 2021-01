Veronesi illustri, un focus dedicato ad Emilio Salgari

Riprendono, in modalità online, le lezioni dedicate ai "Veronesi illustri in Europa e Verona centrale nella storia". L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona. Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, gli incontri ripartiranno in streaming sul web.

Il primo appuntamento sarà martedì 19 gennaio, alle ore 17.30. Al centro lo scrittore veronese Emilio Salgari raccontato dal docente Claudio Gallo del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona. Per partecipare basterà collegarsi al sito https://www.societaletteraria. it/streamingvideo/.