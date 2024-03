Rumors Festival: Elio & Le Storie Tese arrivano a Verona sul palco del Teatro Romano per un concerto rigorosamente dal vivo

Il Teatro Romano di Verona ospiterà il prossimo 30 giugno 2024, alle ore 21.15, un evento davvero unico nel suo genere: Elio & Le Storie Tese porteranno infatti sul palco il loro nuovo spettacolo "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo". Da evidenziare la scelta "innovativa" del gruppo: tutto sarà suonato in diretta, senza l'ausilio di basi, campionamenti o del famigerato autotune. Come dichiarato dagli stessi membri del gruppo, sarà un live «tutto fatto in casa», con una grande cura ed attenzione per la musica suonata dal vivo.

Il concerto è stato annunciato come una sorta di connubio tra il sacro e il profano. Un live che si apre con una specie di "messa laica", durante la quale i personaggi dell'attualità sono invitati a pregare per i fan degli Elio & Le Storie Tese. Non mancheranno inoltre momenti di divertimento, tipici della band che è solita intrattenere il pubblico con umorismo e creatività. Le scenografie e la regia di Giorgio Gallione daranno poi all'evento un ulteriore tocco di originalità. Elio e i suoi compagni, di bianco vestiti, accompagneranno dunque il pubblico in un viaggio attraverso la nostra epoca, tra fascino e ironia

L'organizzazione del concerto degli Elio & Le Storie Tese è affidata a Eventi Verona e IMARTS e rientra nel programma del Rumors Festival che fa parte del cartellone dell'Estate Teatrale Veronese, una manifestazione realizzata dal Comune di Verona.

I biglietti per assistere allo show sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali.