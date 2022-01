Torna l’aperitivo letterario in Casa Mazzanti con Elena Pigozzi e “L’ultima ricamatrice”

Prosegue la rassegna In libro veritas ospitata da Casa Mazzanti Caffè: giovedì 20 gennaio alle 18.30 la scrittrice Elena Pigozzi presenterà il suo libro “L’ultima ricamatrice” (Piemme).

Per il secondo appuntamento di questo ciclo di aperitivi letterari dedicati agli scrittori veronesi, lo storico locale in piazza Erbe a Verona aprirà le sue porte ai lettori per scoprire i retroscena dell’opera di Pigozzi, insignita nel 2021 del Premio Pavoncella per la creatività femminile, sezione narrativa. Come suggerisce il titolo, la storia si svolge fra arcolai e rocchetti, mettendo a confronto donne di diverse generazioni che si incontrano proprio grazie al ricamo. Un viaggio lungo quasi cent'anni in cui si intrecciano vite, fili, amori e speranze.

La presentazione - a ingresso libero - si svolgerà secondo la regola 1,2,3: un autore, due estratti scelti e letti, tre cose che nessuno sa sul libro (aneddoti sulla scrittura, sul romanzo o sull’autrice mai raccontati prima). Pigozzi uscirà quindi dalla classica dinamica formale del monologo dell'autore, mettendosi in gioco e dialogando con i lettori, fin dalle prime battute. In questo contesto cordiale e rilassato sarà possibile sorseggiare il cocktail speciale che il barman di Casa Mazzanti creerà per l'occasione, ispirato proprio alle atmosfere e ai colori dell’opera di Pigozzi. La rassegna proseguirà per tutto il 2022, ogni terzo giovedì del mese.

Informazioni e contatti

La chiacchierata durerà un'ora circa, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per le norme di prevenzione Covid-19 è necessario prenotare chiamando il numero 340 7359242.