La storica kermesse musicale "Ecco perché canto" nel parco del Centro Carraro

Vuole essere un inno di speranza il Christian music contest 2020 di "Ecco perché canto". La storica kermesse di musica cristiana organizzata dal Centro di Pastorale adolescenti e giovani della Diocesi di Verona va in scena sabato 19 settembre alle ore 17.30 nel parco del Centro Carraro di Lungadige Attiraglio 45, ad ingresso gratuito. Da oltre trent’anni "Ecco perché canto" è l’appuntamento che coniuga musica e fede, veicolando tra giovani e adolescenti messaggi universali di pace, fraternità e solidarietà. Anche in questa edizione 2020 del contest, i giovani partecipanti sono stati chiamati nei mesi scorsi a presentare una canzone ideata e scritta da loro stessi che, superata la fase di selezione, sarà presentata in anteprima sul palco.

Tutte le tracce inedite saranno pubblicate sul canale YouTube di Ecco perché canto nei giorni successivi all’evento. “Parole per sperare. Oltre ogni confine per farci incontrare” è il tema di questa edizione del Christian music contest, che ha visto i partecipanti ripercorrere attraverso la musica le esperienze e le emozioni vissute nei mesi scorsi e in particolare durante il lockdown ma con uno sguardo di speranza verso il futuro.

L'evento è stato presentato oggi in municipio dall'assessore alle Manifestazioni insieme alla direttrice artistica e coordinatrice di Ecco perchè canto, Anna Benedetti. «Musica e valori religiosi si incontrano in questa kermesse - ha detto l'assessore alle Manifestazioni. - Molti gli elementi che la qualificano, dalla scelta di raccontare i difficili momenti del lockdown attraverso l'arte musicale e il canto, alla visione positiva e di fiducia verso il futuro. Una serata che saprà emozionare e che ci farà riflettere».

Informazioni e contatti

Il luogo sarà allestito e predisposto per garantire la sicurezza dei partecipanti secondo le normative vigenti, garantendo quindi il distanziamento sociale ed evitando gli assembramenti.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 17.30. L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 16.45. In caso di maltempo, saranno fornite indicazioni attraverso i canali di comunicazione di Ecco perché canto e Centro di Pastorale adolescenti e giovani.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare contattando la segreteria (045.4949465) o con mail all'indirizzo iscrizioni@giovaniverona.it.