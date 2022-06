Duke meets Count, due stili dell’era dello swing: la Big Band Jazzset Orchestra in concerto

Promosso dalla prima Circoscrizione “Centro Storico”, con il contributo del Consorzio Zai Verona e l’organizzazione della Big Band Jazzset Orchestra, è in programma per sabato 2 luglio 2022 alle ore 21, presso il parco pubblico del Palazzo Bocca Trezza, in Verona – Via XX Settembre n. 57, il concerto “Duke meets Count, due stili dell’Era dello Swing” dedicato ai due pianisti, compositori e direttori delle più famose Big Band: Duke Ellington e Count Basie, ma non mancheranno altri classici brani cantati e strumentali opera eccelsa di Geni musicali dell’epoca.

La scelta della location fa parte di un programma, promosso dalla prima Circoscrizione, tendente a rivitalizzare il Quartiere di Veronetta, che, appena fuori dai classici circuiti turistici cittadini, regala un ambiente giovanile in “divenire”, eterogeneo e multiculturale, grazie alla presenza di notevoli poli monumentali oltre al Complesso del’Università. Un Quartiere da scoprire! Il programma musicale metterà a confronto gli stili di Ellington e di Basie. L’Orchestra del “Duca” nasce nel 1924 a New York e si completa con l’inserimento, dal 1930, di nuovi eccellenti solisti. Dal 1940 il “suono” diventa più “Swing” con l’importante punta di diamante del brano “”Take the a Train”.

La Count Basie Orchestra, che nasce nel 1935 con nove elementi e completa l’organico nel 1937 quando inizia ad incidere alla Decca Recording, si differenzia da quella di Ellington per le sonorità Blues e spesso di strumenti solisti. Ambedue le Big Band raccolgono enormi successi a livello mondiale. Occorre ricordare che per oltre 25 anni le due Orchestre erano state acerrime rivali fino al 1961 quando s’incontrarono nello stesso studio di registrazione dal quale uscì un disco delle due Orchestre dal successo sensazionale, sostenuto dall’ammirazione che i due leader provavano l’uno per l’altro. Per il concerto, la JAZZSET ha preparato un programma ricco di emozioni e contenuti musicali proposti dai diciotto solisti orchestrali, dalle voci soliste di Rossana D’Auria, laureata in canto moderno e da decenni “voce” della Big Band e dal “crooner singer” swing e soul Stefano Fusco, diretti dal Maestro Gilberto Merli.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Iinfo: prima Circoscrizione tel. 045.807891 - www.jazzset.it.