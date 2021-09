Passeggiate guidate tra storia e natura a Verona alla scoperta delle mura e dei bastioni cittadini

Pomeriggi domenicali a passeggio lungo i bastioni e le mura, da quelle romane a quelle magistrali. Li propone la prima Circoscrizione in collaborazione con l'Associazione DBA Italia ODV, per conoscere il territorio in modo alternativo alle tradizionali visite guidate, in modalità rilassata insieme ad amici e familiari.

L'iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà per tre domeniche consecutive, il 19 settembre, il 26 e il 3 ottobre, a partire dalle 15.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione a fondazionedba15@gmail.com, tel. 347 4400253, e il green pass. Per ogni camminata è prevista la possibilità di spiegazioni in inglese.

Alle uscite, guidate da accompagnatori, possono partecipare tutti, dalle famiglie con bambini agli anziani, insieme per trascorrere qualche ora all'aria aperta ammirando e approfondendo il patrimonio storico e naturalistico della città.

Il programma

Domenica 19 settembre l'appuntamento è con "Conoscere le Mura romane", ritrovo alle ore 15.30 a Ponte Pietra lato sinistra Adige dove un tempo si ergeva la Porta Romana di Santo Stefano, per poi proseguire verso la Chiesa di Santa Chiara, dove si trovava la Porta di San Faustino. Si continua quindi verso lungadige Re Teodorico e Ponte Navi, per approdare a Porta Leoni e ammirare gli scavi. Dopo un momento di pausa momento di pausa, il cammino riprenderà con destinazione piazza Erbe e Portoni Borsari, con l’obiettivo di riscoprire i resti delle antiche cinta murarie, coperti da edifici di culto in parte ancora visibili.

Domenica 26 settembre, "Conoscere il Parco delle Mura e dei forti di Verona": ritrovo alle ore 15.30 davanti alla piazza dell'ex Arsenale. Da Castel Vecchio si arriva al Parco delle Mura dove è previsto un momento ludico per adulti e bambini.

Domenica 3 ottobre si chiude con "Alla scoperta di San Zeno in Monte e le Mura austriache", ritrovo alle ore 15.30 davanti alle poste di Piazza Isolo. Passando da Giardino Giusti si arriva alla Chiesa di San Zeno in Monte e al Parco delle Mura austriache con descrizione storica del luogo e intrattenimento con storie e racconti per bambini.

In caso di maltempo le passeggiate si svolgeranno il 17 e 24 ottobre.

L'iniziativa è stata presentata dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti, insieme al presidente della Commissione sociale Andrea Trombini e a Maria Villa, presidente di DBA Onlus, associazione che sostiene i soggetti affetti DBA e altre malattie rare del sangue e che si occupa della parte organizzativa degli eventi. «Un modo rilassato ma piacevole per vivere e conoscere il nostro territorio e le sue bellezze - ha spiegato Occhipinti -. L'obiettivo è far sì che i veronesi diventino turisti della propria città, la nostra proposta è rivolta a tutti, dalle famiglie con bambini agli anziani. Saranno piacevoli passeggiate all'aria aperta adatte davvero a tutti, tra la storia e la natura».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...