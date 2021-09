La Divina Commedia in 50 opere d'arte contemporanea in mostra alla Sala Birolli

La Divina Commedia si mette in mostra in Sala Birolli. E lo fa attraverso foto, dipinti, sculture e opere digitali frutto della libertà di espressione e di tecnica con cui gli artisti dell'Accademia d'Arte e Artigianato Artistico – APS hanno interpretato il testo dantesco. Circa una cinquantina di creazioni, che danno vita alla mostra d'arte contemporanea “Dentro la Commedia', realizzata in collaborazione con la prima Circoscrizione nell'ambito degli eventi promossi per la celebrazione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri. L'iniziativa gode del patrocinio dell'UNCI- Unione Nazionale Cavalieri Italiani.

L'esposizione è aperta tutti i giorni dal 4 al 23 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. L'obiettivo è di arricchire l'offerta culturale celebrativa del Sommo Poeta e suscitare interesse nei confronti della sua opera, accompagnando i visitatori in un percorso emozionale, capace di destare un rinnovato interesse per tutto ciò che la letteratura e l'arte possono donare alla collettività.

Espongono gli artisti: Anna Balestrieri, Giovanna Bergamaschi, Maria Grazia Bonomi, Duilio Busdon, Teresa Casarotto, Milena Cervini, Flaviana Colombari, Anna Paola Cozza, Teresa Dal Dosso, Antonella De Battisti, Loredana Fantato, Maria Angela Fiorasi, Ottilia Fiorasi, Lorenzo Garmilli, Ennio Gaspari, Bruna Grigoletti, Elisa Migliaccio, Mariangela Milan, Laura Ottolini, Lorenza Pellini, Franco Pezzo, Paola Reoli, Gabriele Rodriquez, Maria Grazia Roccato, Enrica Sessa, Emanuela Terragnoli, Stefania Vergazzini e Katia Vignola.

Per l'inaugurazione, in programma alle ore 17.30 di sabato 4 settembre, è prevista la presentazione a cura del critico e storico d'arte Simone Fappanni a cui seguirà un intervento musicale della soprano Paola Reoli accompagnata dalla pianista Camilla Baraldi.

L'iniziativa è stata presentata in municipio dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti; presenti la presidente di APS Emanuela Terragnoli e il presidente UNICI Alberto Marchesini. «I nostri artisti hanno interpretato liberamente il testo dantesco attraverso diverse forme creative - ha detto Occhipinti-. Un modo originale per avvicinare la popolazione all'opera del Sommo Poeta e proseguire nelle iniziative dedicate al settecentesimo anniversario della morte».

