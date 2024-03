Domenica le Dimore amiche del Veneto vi invitano a Verona per scoprire Villa Sagramoso Sacchetti

Appuntamento per Domenica17 marzo con le ville aderenti al circuito Dimore Amiche del Veneto con una giornata di visite guidate esclusive: a Verona apre Villa Sagramoso Sacchetti. Un appuntamento periodico con Dimore Amiche – ogni terza domenica del mese – che consente la scoperta di diverse peculiarità dell'arte e dell'architettura tipica delle Ville Venete. Ogni villa offre un caleidoscopio di racconti che vanno a toccare molteplici aspetti della vita nel Veneto degli ultimi seicento anni: ed ogni visita consente di approfondire un diverso aspetto di secoli di storia. Per non parlare dei racconti legati alle famiglie hanno abitato e abitano queste antiche case.

In contemporanea aprono anche, nelle province limitrofe, VillaValmarana ai Nani, Castello di Thiene nella cittadina omonima in provincia di Vicenza, la palladiana VillaAngarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (Vicenza) e Villa Papafava dei Carraresi a Rovolon (Parco Frassanelle).

Per domenica 17 marzo è possibile prenotare l'esperienza (a pagamento) a Villa Sagramoso Sacchetti riservando la visita delle ore 11 (mail a sagramoso.alvise@gmail.com).

Le altre ville che aprono in contemporanea sono: