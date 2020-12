Prosegue a Verona la rassegna culturale "Diffusioni: l’università incontra la città"

Parte il 4 dicembre il nuovo ciclo di incontri della rassegna “Diffusioni: l'università incontra la città", per permettere alla cittadinanza di discutere e orientarsi in questo periodo di incertezze. Sarà possibile seguire tutti gli incontri online sulla pagina dedicata alla rassegna.

Vaccini, economia, volontariato, filosofia, questi alcuni dei temi che saranno trattati negli incontri. Aprirà la rassegna il 4 dicembre alle 15 l’incontro “Il disegno di legge governativo di riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm.” promosso dal dipartimento di Scienze giuridiche. Giampietro Ferri, docente di Diritto costituzionale all’università di Verona, introdurrà gli interventi e modererà la tavola rotonda, interverranno tra gli altri Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale e presidente della Scuola Superiore della Magistratura.

Di estrema attualità l’incontro “Coronavirus: come garantire il vaccino per tutti?”, in programma il 10 dicembre alle 17.30, vedrà l’intervento di Roberto Leone, già docente di Farmacologia, Matteo Nicolini, docente di Diritto pubblico comparato, e Angelo Pietrobelli, docente di Pediatria generale e specialistica, sulla questione vaccini. Questo appuntamento fa parte del ciclo “Pillole di sostenibilità”, iniziativa promossa dai dipartimenti di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili e Scienze Giuridiche.

Durante “Univr per la pace”, il 12 dicembre alle 10.30, verranno presentate le reti RUNIPace, RUS, SAR, Manifesto dell'Università Inclusiva e In Difesa di, con gli interventi di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, e Elda Baggio, vice-presidente di Medici Senza Frontiere Italia e già docente dell’ateneo. Introdurrà Raffae le Crocco, giornalista RAI e direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel Mondo. L’iniziativa, promossa dalla Rete delle università per la pace (RUNIPace) e la Commissione per lo sviluppo internazionale, mira a discutere dell’importanza di fare rete tramite il dialogo con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Si proseguirà il 15 dicembre alle 17 con “Testimonianze individuali, narrazioni pubbliche. L'Europa e le difficili memorie della guerra”, incontro promosso dal Center for European Studies del dipartimento Culture e civiltà, nell’ambito della sesta edizione della Verona Lectures On European Contemporary History. L’intervento di Gabriella Gribaudi, docente di Storia contemporanea all’università Federico II di Napoli, sarà moderato da Renato Camurri, docente di Storia contemporanea all’università di Verona.

Il successivo incontro, intitolato “Un anello strategico della società e dell’economia veneta: il mondo del volontariato”, è in programma il 16 dicembre alle 17.30. Marco Minozzo, docente di Statistica, coordinerà gli interventi di Cinzia Brentari, coordinatrice del Centro Servizi per il Volontariato di Verona, Francesca Coppola e Federica Di Leo, Students for Humanity all’università Bocconi. Questo appuntamento è inserito nel ciclo di conferenze “L'economia veneta nell'epoca del Coronavirus. Una pandemia che viene da lontano?”, iniziativa promossa dal dipartimento di Scienze economiche.

Il 17 dicembre alle 15.30 si terrà la “Presentazione del progetto HEALING – Health and Illness in Nietzsche and the Greeks”, che fa parte del ciclo “Vivere l’incertezza” un’iniziativa promossa dal dipartimento di Scienze umane e dal centro di ricerca “Asklepios. Filosofia cura trasformazione”. Interverranno Carlo Gentili, docente di Estetica all’università di Bologna su Friedrich Nietzsche: l’esperienza del dolore e Laura Langone, dottoranda alla Cambridge University su Sulla sofferenza in Nietzsche.

Il webinar di conclusione sarà “Verso un’umanità plurale: dialoghi sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco” il 18 dicembre alle 20.30, la cui diretta verrà trasmessa a questo link. L’evento è promosso da Nigrizia in collaborazione con l’università e vedrà susseguirsi gli interventi di padre Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia, Edgar Serrano, docente di Sociologia all’università di Padova, Maria Soave Buscemi, teologa, e Mohammad Guerfi, Imam di Verona. Per l’ateneo parteciperanno Alessandra Cordiano, presidente del Comitato Unico di Garanzia CUG, Emanuela Gamberoni, referente del Rettore alla Cooperazione, Sviluppo Internazionale, Sociale e Ambientale, Olivia Guaraldo, delegata al Public Engagement, e Nicoletta Zerman, delegata alla Comunicazione.