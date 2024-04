Degustazione alla scoperta dei vini e delle tradizioni della Valpolicella con i vini di Vogadori

Nel cuore della regione vinicola del Veneto si cela la Valpolicella, famosa per i suoi vini pregiati tra cui spicca l'Amarone. Se sognate un weekend immersi nel fascino di questa terra, ecco cosa non perdere. Un fine settimana in Valpolicella è un'esperienza di gusto e tradizione, un'opportunità per scoprire i segreti dietro l'Amarone e per immergersi nella vita autentica di questa incantevole regione vini-cola.

I tour degustazione sono programmati alle 10.30 e alle 15. Ti porteranno in un viaggio di scoperta attraverso i vigneti, le tradizioni, la cultura nelle cantine della Famiglia Vogadori. Che modo migliore per conoscere i segreti della produzione vinicola locale? Durante il tour, avrai l'opportunità di assaggiare ben cinque vini diversi, tra cui il rinomato Valpolicella Classico e l'inconfondibile Amarone. E non finisce qui! Per completare il tuo viaggio di gusto, potrai anche assaporare l'Olio Extra Vergine di Oliva prodotto direttamente in cantina.

Riassumendo: