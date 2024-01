Un weekend di gusto e tradizione: scoprite Valpolicella con Vogadori

Il prossimo 3 e 4 Febbraio, alle 10.30 e alle 15, regalati un'esperienza unica immersa nei vigneti della Valpolicella presso la rinomata cantina Vogadori. Lasciati incantare dalla storia dell'Amarone e del Valpolicella raccontata con passione dagli esperti enologi di Vogadori. Questo weekend promette degustazioni avvincenti, abbinamenti sorprendenti e una profonda immersione nelle radici vinicole della regione.

Ogni sorso sarà un viaggio nel cuore dell'artigianato vinicolo, con accostamenti sapientemente selezionati per esaltare le peculiarità di ogni vino. Vivi la magia di tradizioni tramandate nel tempo, immergendoti in un contesto suggestivo che unisce la bellezza dei paesaggi alla raffinatezza del vino. Prenota ora il tuo weekend enogastronomico per assicurarti un'indimenticabile scoperta della Valpolicella con Vogadori!

Quando: 3 e 4 febbraio, alle 10.30 o alle 15

Dove: Cantina Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

Come prenotare: via whatsapp: 00393289417228 via mail: info@vogadorivini.it

via mail: Costo: 25 euro

Web: www.vogadorivini.it

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori