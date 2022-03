Dantedì: a Verona la performance "ItinerDante"

Per il "Dantedì" del 25 marzo alle ore 18 organizzato dal Centro Scaligero degli Studi Danteschi e della Cultura Internazionale in piazza dei Signori a Verona si svolgerà la performance "ItinerDante" presentata dall’associazione Naufraghi Inversi. Il giorno 24 marzo ItinerDANTE sarà presente a Minerbe al teatro S.Lorenzo alle ore 18 e sabato 26 marzo a Caprino Veronese alle ore 16,30 al Cinema Nuovo. L’iniziativa è un modo per celebrare i tesori del nostro Bel Paese con la più importante opera letteraria di tutti i tempi, ma anche un'occasione per ricordare al mondo che, qualsiasi sia la selva in cui ci smarriamo, l'essenziale è ritrovare la via.

Protagonista delle performance è il giovane attore cinematografico e televisivo Eugenio Di Fraia ("L'Amica Geniale 3" di Daniele Luchetti, in programmazione dal 6 febbraio 2022; "Fedeltà" in programmazione dal 14 febbraio 2022; "Trust" di Danny Boyle; "Il Capitale Umano" di Paolo Virzì; primo attore nello Show Immersivo "Giudizio Universale", di Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani). Le musiche sono composte e suonate in diretta da Angelo Marrone, musicista compositore, diplomato al Conservatorio di Firenze, ha ricevuto numerosi premi, fra cui miglior colonna sonora originale al Los Angeles Cinefest.

Informazioni e contatti

Web: https://www.itinerdante.it/.