Visita guidata alla riscoperta della Verona di Dante

Domenica 6 giugno, ore 15, il Dante che non ti aspetti, tutto quello che a scuola non viene raccontato del poeta, compresi gli aspetti meno noti della sua biografia. Il vero aspetto fisico, il rapporto con poteri oscuri (come con la magia e i Templari), la sua partecipazione ad una delle battaglie più truculente del Medioevo, l’incredibile modernità di un artista che si era scelto come pubblico e destinatario l’universo femminile.

Sullo sfondo… Verona scaligera, tanto importante per la sopravvivenza di Dante e la stesura di alcuni capolavori, oltre alla Commedia, ma incredibilmente assente nei suoi scritti: non una parola sull’Arena o su qualunque altro monumento della città.

Da questo insolito tour, il più partecipato nel corso di questo anno dantesco, è nato anche il copione dello spettacolo Silent Dante del Teatro Nuovo. La visita sarà condotta in sicurezza, con mascherine, distanziamento, radio e auricolari.

