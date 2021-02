Dimostrazioni Armoniche propone un ciclo di incontri online su "Dante e la musica"

Nuova interessante iiniziativa dell'associazione Dimostrazioni Armoniche per il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri: al via il ciclo di incontri online Dante e la musica, gratuiti e aperti a tutti gli interessati per approfondire come il Poeta si sia occupato dell'argomento musicale nelle sue opere, e di come l'opera dantesca sia stata trattata da musicisti di tutte le epoche.

Il primo incontro sarà giovedi 25 febbraio alle 18, dal titolo Dante e la musica del suo tempo (si terrà a questo link: https://youtu.be/V8r4Rb8Nplo ). La lezione sarà tenuta da Virginia Del Bianco, Liviana Loatelli e Marcello Rossi Corradini, e partirà dai passi delle opere dantesche di argomento musicale, con musiche del gregoriano, della tradizione liturgica del Trecento, ma anche dalla goliardia e della prima polifonia, arrivando anche all'inaugurazione della Cappella degli Scrovegni di Padova.