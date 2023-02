La 312esima Fiera di San Valentino a Bussolengo

Bussolengo torna la Fiera di San Valentino, che festeggia quest'anno l'edizione numero 312. L'atmosfera di uno degli appuntamenti più popolari e sentiti della provincia di Verona allieterà strade e piazze del paese dall'11 al 14 febbraio. L'atteso Luna Park farà divertire grandi e piccini e ci saranno eventi, spettacoli, specialità gastronomiche e iniziative culturali.

Anche quest’anno Diving Club partecipa alla fiera di San Valentino a Bussolengo, con uno stand di cibo e bevande. Acquistando un panino e una bibita sosterrai il progetto "Diving for all" per l'inclusione allo sport subacqueo delle persone con disabilità.