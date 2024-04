Al Parco Santa Teresa piantato l'albero Hibaku simbolo della rinascita in occasione della Giornata della Terra

Pace e ambiente si incontrano al Parco Santa Teresa. Qui da oggi, lunedì 22 aprile in cui ricorre la "Giornata mondiale della Terra", c’è infatti un nuovo simbolo che richiama cittadini e cittadine sulla necessità di una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente in cui viviamo e, mai come oggi, all’assoluta urgenza di porre fine a tutte le guerre in atto nel mondo.

È il seme dell’albero "Hibaku", sopravvissuto all’esplosione atomica di Hiroshima, che Verona è lieta di ospitare e far crescere nell’area verde di Borgo Roma quale messaggio di resilienza e rinascita. L’iniziativa è frutto dell’azione dell’associazione Nuova Acropoli Odv che, grazie al patto di sussidiarietà stretto con il Comune, organizza nell’area attività e progetti per far vivere il parco nell’ottica della partecipazione e consapevolezza.

Da qui il coinvolgimento degli studenti dell’Ites Einaudi che hanno contribuito al progetto con la realizzazione di pannelli informativi per spiegare la storia dell’albero hibaku, ripercorrendo i passaggi che lo hanno fatto arrivare fin qui, un risultato per il quale Nuova Acropoli ha partecipato l’anno scorso ad un bando internazionale.

«Come amministrazione - ha detto l’assessore ai giardini Federico Benini, intervenuto all’inaugurazione - non possiamo che sostenere questa iniziativa che sposa i valori della pace, del rispetto dell’ambiente e della Terra in generale, in un’area, quella del parco Santa Teresa, che a breve vedrà ampliare in modo significativo la superficie».