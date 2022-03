Gli eroi dello sport protagonisti della nuova rassegna del Centro audiovisivi di Verona

Proseguono le rassegne del Centro Audiovisi, con focus sui protagonisti dello sport e con le iniziative dedicate ai più piccoli.

Pellicole per sport

A partire dal 28 marzo 2022, in Sala Farinati della Biblioteca Civica (via Cappello 43, Verona), viene presentata una rassegna di film ispirati al mondo dello sport. Nei film proposti emerge il lato umano e l'empatia dei protagonisti, in contesti carichi di adrenalina e drammaticità.

Le proiezioni si terranno il lunedì pomeriggio alle ore 15 nelle seguenti date:

28 marzo; 4 e 11 aprile; 2, 9, 16, 23 e 30 maggio; 6 e 13 giugno 2022.

Per assistere alle proiezioni è necessario esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina protettiva FFP2. È richiesta la prenotazione, da effettuarsi al numero telefonico 045 8079732, oppure inviando una mail a servizio.audiovisivi@comune. verona.it.

Mamma, portami agli audio

Dal 2 aprile proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Fino al 28 maggio, il sabato alle ore 10, in Sala Anfiteatro del Centro Audiovisivi presso Biblioteca Civica di via Cappello, si terranno le proiezioni di lungometraggi di animazione, film e documentari dedicati ai bambini, nelle seguenti date: 2, 9, 23, 30 aprile; 7, 14 e 28 maggio 2022. Al termine di ogni proiezione i bambini potranno costruire, guidati da un operatore didattico, oggetti ispirati ai temi dei film proposti.

È richiesta la prenotazione, da effettuarsi al numero telefonico 045 8079732, oppure inviando una mail a servizio.audiovisivi@comune. verona.it. Fino ad esaurimento posti (30). I minori devono essere accompagnati per l'intera durata dell'attività. Obbligo di super green pass e mascherina FFP2 a partire dai 12 anni.