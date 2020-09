Il Children’s Museum Verona festeggia il primo anno di apertura con un weekend di eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Venerdì 11 settembre il Children’s Museum Verona (CMV) festeggia il primo anno di apertura al pubblico con un fine settimana ricco di eventi e iniziative per bambini e famiglie, a partire dall’ingresso ridotto per tutti i visitatori. Il museo, nato un anno fa da un’idea di Pleiadi con il sostegno di Fondazione Cariverona, celebrerà il suo primo anniversario insieme al proprio pubblico: ingresso ridotto, laboratori gratuiti, una caccia al tesoro notturna e spettacolari Science Show aspettano grandi e piccini in via Santa Teresa 12, dall’11 al 13 settembre. Un’occasione per scoprire ed esplorare il museo tra curiosità e intrattenimento, immersi in un ambiente dove la scienza e l’immaginazione diventano coinvolgenti.

Il CMV apre la sera di venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 20 alle 22 per una caccia al tesoro notturna tra missioni e indizi per trovare l’ambito tesoro, mentre sabato 12 e domenica 13 tutti i visitatori potranno entrare al museo (secondo i turni riportati sul sito) con un biglietto speciale ridotto di 5 euro, per i bambini 0-1 anno la gratuità dell’ingresso resta invariata. Ancora, sempre sabato 12 e domenica 13 dalle 9.30 alle 10.30 a bambini e bambine dai 5 anni in su è dedicato il laboratorio gratuito “Robot Scribacchino” dove potranno costruire un piccolo robot capace di scrivere da solo grazie all’automazione. Infine, il 12 e il 13 settembre dalle 15.30 alle 16.15 ci saranno i Science Show, gli spettacoli della scienza tra fantastiche esplosioni, azoto liquido ed esperimenti dai risultati sorprendenti.

Come partecipare agli eventi

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione attraverso il sito del museo www.cmverona.it oppure al link diretto: https://bit.ly/CompleannoCMV2020.

La caccia al tesoro e i Science Show hanno un biglietto di ingresso separato, del costo di 5 euro per bambini 2+ e adulti, mentre per i bambini 0-1 anno la partecipazione all’attività è gratuita. Si ricorda che al Children’s Museum Verona si entra senza scarpe: si raccomanda di portare calzini di ricambio o antiscivolo.

Sicurezza

Adulti e bambini/e sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina. All’interno del museo sono disponibili gel igienizzante e materiali ad uso individuale per svolgere gli esperimenti. La caccia al tesoro di venerdì 11 e sabato 12 settembre è stata progettata tenendo conto delle opportune misure di sicurezza, i partecipanti verranno divisi per nucleo familiare. Ulteriori informazioni sulle regole generali di ingresso e le disposizioni adottate dal museo sono disponibili sul sito del museo alla pagina: https://www.cmverona.it/orari/.