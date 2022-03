Crociera all'isola del Garda

Minicrociera con una barca privata dal porto di Bardolino per attraversare il lago e sbarcare su un'isola privata, l'unica abitata del lago di Garda. La famiglia Cavazza, proprietaria da più di un secolo, ci condurrà tra i giardini in fiore e alcune stanze della villa, in un viaggio attraverso le curiosità e la storia dell'isola, tra pirati, monaci, personaggi illustri ed affascinanti segreti. Concluderemo con un aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica della villa. Ritrovo ore 16 alla Gelateria Cristallo di Bardolino, di fronte al porto Il costo di 38 euro a persona include noleggio barca privata, guida per la spiegazione durante la crociera, guida sull'isola, ingresso in villa e aperitivo. Rientro previsto per le 20 circa.

Informazioni e contatti

Iscrizione obbligatoria al 338 3800491 oppure info@infoverona.it entro il 9 aprile L'escursione sarà confermata al raggiungimento di 30 partecipanti