Webinar gratuito: "Come creare un cambiamento positivo nei giovani?"

«Con l’avvento della pandemia globale si è registrato un trend in aumento per i reati di maltrattamenti e violenze domestiche, testimoniato anche dall’incremento delle telefonate ai numeri antiviolenza. Inoltre, il medesimo incremento si rinviene in relazione ai crimini informatici, ove la didattica a distanza ha spostato una parte della delittuosità in rete». Come Creare un Cambiamento Positivo sui Giovani? «Il programma per gli Educatori de La Via della Felicità ha ottenuto numerosi riscontri di successo in questo. Aiutando insegnanti, genitori ed educatori di diverse comunità, il programma basato sulla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ha creato un impatto positivo nelle scelte e nei comportamenti di centinaia di ragazzi».

Ma per saperne di più i volontari de La Via della Felicità organizzano un webinar informativo gratuito che si terrà Lunedì 2 Agosto alle ore 20.30, attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per le iscrizioni o per ricevere maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.