Corso di pizzica con l'associazione "Gli amici del Salento di Verona": «Noi dell'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona" non ci sentiamo per nulla "colpevoli" se ormai da 20 anni, anche a Verona, si balla la "Pizzica", anzi siamo felicissimi di averla fatta conoscere nel territorio veronese e soprattutto di continuare a farci coinvolgere dal suo ritmo, dalla sua autenticità e dalla sua bellezza. Sempre a disposizione per accogliere altri amanti e curiosi del tipico ballo popolare della Terra del Salento, per ballare poi insieme, nei diversi eventi che si ripetono annualmente, ai quali la nostra realtà associativa partecipa».