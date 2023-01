Corso di pizzica con l'associazione "Gli amici del Salento di Verona"

Prezzo non disponibile

Dal 2004 per la prima volta e poi annualmente nei diversi eventi organizzati dall'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona" ed in quelli nei quali l'associazione collabora, anche a Verona si balla la Pizzica, il coinvolgente ballo popolare della Terra del Salento. Gli organizzatori continuano ad essere a disposizione per:

far conoscere la bellezza del tipico ballo popolare salentino secondo la più autentica e genuina

tradizione;

far beneficiare tutti i partecipanti, degli effetti coreutici del ritmo della Pizzica.

A condurre gli otto appuntamenti nelle date indicate nella locandina sarà Anna Invidia una delle più apprezzate artiste del Salento. Tutte le info al n. 349 5749535.