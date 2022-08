Corso gratuito per volontari e aspiranti a San Giovanni Lupatoto

Anche quest’anno la Fondazione Più di un Sogno rinnova gli appuntamenti dedicati a tutte le persone che desiderano donare il proprio tempo, impegnandosi in prima persona per migliorare la qualità di vi-ta delle persone con disabilità intellettiva e sindrome di Down. «I volontari sono parte integrante della Fondazione Più di un Sogno, a supporto delle attività che coin-volgono i ragazzi con disabilità intellettiva. Ogni volontario è prezioso e indispensabile, perché do-nando il suo tempo partecipa a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva di Fondazione Più di un Sogno», dice Alberto Zendrini, Presidente di Più di un Sogno.

Gli appuntamenti del corso Volontari si svolgeranno al Circolo del Tennis di San Giovanni Lupatoto, in via XXIV maggio 73/b. Il primo incontro è previsto per giovedì 8 settembre dalle 20.00 alle 22.00, in questa occasione il focus sarà sul volontariato e sul tema del dono, verrà presentata la Fondazione Più di un Sogno, le attività ed i progetti che coinvolgono i volontari. Ospiti speciali saranno i donatori di sangue dell’associazione ASFA che racconteranno la loro esperienza di dono.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 15 settembre dalle 18.00 per trascorrere del tempo insieme e partecipare all’estrazione della Lotteria “Storie di Amicizia” dedicata ai giovani adolescenti con disabilità. Durante l’ultimo appuntamento, previsto per giovedì 22 settembre dalle 20.30 alle 22, i volontari avranno la possibilità di mettersi in gioco in prima persona per sperimentare ed interrogarsi sul valo-re della disabilità intellettiva per l’intera Comunità.

Se credi che donare il tuo tempo possa contribuire a cambiare le cose e a migliorare la qualità di vita dei ragazzi con disabilità intellettiva, se vuoi entrare a far parte di una grande famiglia di persone dedicate ed impegnate, allora sei la persona giusta, unisciti a noi. Per partecipare al corso è richiesta l’iscrizione contattando il numero 045 2426071 dalle 9 alle 17 o scrivendo a donatori@piudiunsogno.org entro lunedì 5 settembre. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito piudiunsogno.org.