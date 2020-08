Corso di filosofia attiva: "Costruiamo un mondo migliore!"

Nuova Acropoli Verona presenta un nuovo corso di Filosofia Attiva, di 12 incontri gratuiti, in due serate gratuite: giovedì 24 settembre alle ore 20.30 e lunedì 12 ottobre alle 18.30. La filosofia, “amore per la saggezza”, ci ha sempre accompagnato nella conoscenza di noi stessi e del mondo, offrendoci l’opportunità di sperimentare modi di pensare e di vivere che avvicinano alla libertà ed alla felicità. Per sua natura è “attiva”, perché l’arte di vivere presuppone la pratica degli insegnamenti che man mano facciamo nostri, per apprendere come ognuno può diventare l’artista che abbellisce e modella la propria quotidianità. Per noi è importante far conoscere la filosofia come strumento di crescita per tutti, diffondendola attraverso un linguaggio semplice ed allo stesso tempo ricco di contenuti.

Prova anche tu la formula della Filosofia Attiva per risvegliare l’idealista che c’è in te, per diventare il vero protagonista della tua vita e l’artefice del cambiamento che sogni nella società. Incontra i grandi filosofi d’Occidente e d’Oriente con i loro insegnamenti ed esempi di vita. Riscopri i valori più belli dell’essere umano migliorando te stesso e l’ambiente che ti circonda. Partecipa alle presentazioni gratuite del corso introduttivo che si terranno giovedì 24 settembre alle ore 20.30 e lunedì 12 ottobre alle 18.30.

Il corso di Filosofia Attiva proposto è introduttivo ad un ampio programma di studi. Prevede 12 incontri settimanali che uniscono teoria e pratica filosofica, della durata di due ore, ed il linguaggio utilizzato è semplice e diretto.

Informazioni e contatti

Per partecipare alle presentazioni è necessario pre-iscriversi tramite mail a verona@nuovaacropoli.it o tramite WhatsApp al 3807689599 entro il 22 settembre e il 10 ottobre.

Il programma nel dettaglio:

La battaglia interiore dell’eroe quotidiano nella saggezza millenaria dell’India

Come affrontare le difficoltà ed il dolore per il Buddhismo

La conquista della consapevolezza di sé secondo gli insegnamenti tibetani

Conosci te stesso accompagnato dal grande Socrate

La formula per una sana convivenza nella società con la guida di Platone

La ricerca della felicità e lo sviluppo delle virtù insieme ad Aristotele

La conquista della libertà interiore grazie agli Stoici

Un po’ più di saggezza con Plotino

La bellezza dell’armonia per Confucio

La consapevolezza del presente attraverso la storia, maestra di vita

Esercizi per migliorare l’attenzione, la memoria e la concentrazione

Per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando).