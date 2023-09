Corso di pizzica 2023 a Verona con Gli amici del Salento: «Abbiamo spesso ricordato che l'Associazione Socio Culturale Gli Amici del Salento di Verona" è nata con lo scopo di far conoscere, nel territorio veronese, i "diversi" aspetti della Terra del Salento ma certamente quello legato alla Musica Popolare e al Ballo Popolare non ce lo abbiamo mi fatto mancare! Continuiamo ad essere a disposizione per una altra ennesima entusiasmante esperienza danzereccia sempre con l'intento di continuare ad affermare la bellezza, l'autenticità e la più genuina tradizione perchè convinti, più che mai che trattandosi di uno degli elementi di cultura, va salvaguardato e merita assolutamente rispetto. Siamo pronti per accogliere le vostre adesioni e vi saremo grati di un vostro prezioso passaparola».