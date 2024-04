Sport, cultura, solidarietà e divertimento: torna in città la "Straverona"

Appuntamento immancabile della primavera veronese, Straverona torna anche quest’anno per una nuova entusiasmante edizione. Si correrà domenica 21 aprile 2024 e le iscrizioni sono già aperte, sia online su www.straverona.it, sia presso punti di iscrizione autorizzati, consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

Dal 6 al 20 aprile è attivato il tradizionale punto di iscrizione in piazza Bra e il giorno stesso della manifestazione, a partire dalle 7.30, sarà attivo il punto iscrizioni nel Loggiato della Gran Guardia. Per i gruppi, invece, è prevista l’iscrizione via mail, scrivendo a iscrizioni@straverona.it. Inoltre, per tutti i minori di 14 anni, accompagnati da un genitore, l’iscrizione è gratuita.

I percorsi

Tre saranno i percorsi allestiti, che toccheranno i punti più suggestivi della città. I podisti si potranno confrontare con un percorso di 5km – piano e senza barriere architettoniche, adatto anche alle famiglie – un secondo di 10 km che si svilupperà sia in piano che in collinare e infine un percorso di 20km che si svilupperà in centro città e sulle colline circostanti Verona, alla scoperta di luoghi e paesaggi mozzafiato. A tutti e tre i percorsi sarà abbinato un hashtag diverso che i podisti potranno accompagnare alle foto scattate durante la giornata per testimoniare la loro partecipazione: 5 km - #Ricarica, 10 km - #Rincorsa e 20 km - #Resistenza. I podisti che si misureranno con il percorso più impegnativo partiranno alle 8.30 dai Portoni della Bra, seguiti dai runners dei 10 km alle 8.45 e infine dai corridori e camminatori dei 5 km che partiranno alle ore 9.

Straverona Junior

Al termine delle partenze di Straverona spazio ai più piccoli con l’undicesima edizione della Straverona Junior, una corsa dedicata a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni con l’obiettivo di coinvolgerli fin da piccoli nella pratica sportiva e di trasmettere l’importanza di uno stile di vita sano e attivo, giunta alla sua decima edizione. Conclusa la Straverona Junior prenderà il via la staffetta Genitori&Figli, una divertente corsa nella quale i genitori partono e raggiungono i figli a metà percorso, in un momento di unione e condivisione. Partenza fissata alle 10.30, alle 12.00 le premiazioni. Anche in questo caso le iscrizioni sono aperte online sul sito di Straverona.

Passeggiata Culturale

Rinnovata anche per quest’anno la collaborazione con la Fondazione Verona Minor Hierusalem, organizzatrice della tradizionale “Passeggiata Culturale” che si terrà sabato 20 aprile con partenza alle ore 14:30. I partecipanti, accompagnati dai volontari di Verona Minor Hierusalem, seguiranno un percorso alla scoperta di alcuni luoghi suggestivi veronesi e dei loro tesori.

Per ulteriori informazioni sull’evento: www.straverona.it