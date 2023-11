"La diplomazia a casa Miniscalchi durante il congresso di Verona del 1822"

Nella sala conferenze del Museo, il prof. Ottavio Bevilacqua (Accademia di Agricoltura Scienze Lettere di Verona) ci parlerà del congresso che si tenne a Verona tra ottobre e dicembre 1822, un congresso che idealmente doveva chiudere i lavori lasciati in sospeso a Vienna 7 anni prima.

Fu un evento fastoso in cui a Verona furono ospitati Principi e regnanti di tutta Europa, tra cui l’Imperatore Francesco I. Le cronache dell’epoca ricordano che a Palazzo Miniscalchi alloggiarono la duchessa di Modena, Maria Beatrice Vittoria di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I e il marito, Francesco IV duca di Modena e Reggio. Nell’archivio storico di Palazzo Miniscalchi si conserva una grande pianta della città di Verona con l’ubicazione delle residenze dei sovrani e dei loro seguiti nel corso dei due mesi trascorsi in città.

In collaborazione con Università di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà. La frequenza del ciclo di conferenze consentirà l’accreditamento di 1 CFU in ambito F per gli studenti dei corsi di Beni Culturali e Arte.

Ingresso libero. Informazioni: info@museominiscalchi.it | tel. 045 8032484