Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: Villa Dionisi. In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti suoneranno illuminati da centinaia di candele per creare un’esperienza di un concerto dal vivo multi sensoriale. Concerto a lume di candela, violino e chitarra il 22 aprile 2023.

MUSICHE di MORRICONE, PIAZZOLLA, PAGANINI, GIULIANI.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/.