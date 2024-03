Al Teatro Camploy un concerto benefico per l’associazione Alzheimer Verona: tributo alle grandi voci femminili

La musica, come veicolo essenziale nella riabilitazione cognitiva degli anziani, è un ottimo strumento per promuovere il rispetto e la dignità delle persone affette da demenza. Per questo motivo l’associazione Alzheimer Verona ODV promuove giovedì 14 marzo, dalle 20.30 al Teatro Camploy, il concerto “Voice - Tributo alle grandi voci femminili italiane ed internazionali”, serata benefica organizzata a cura del gruppo musicale “Movietrio”. L’evento è co-organizzato con il Comune di Verona, e rientra nell’ambito della manifestazione “8 marzo 2024 – La città delle donne” promossa dagli Assessorati Parità di genere e Pari opportunità. Inoltre gode del patrocinio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona, della Pastorale delle Salute della Diocesi di Verona, di Federfarma e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il concerto, oltre a celebrare grandi cantanti come Mina, Giorgia, Céline Dion, Whitney Houston e molte altre, sarà l’occasione di sensibilizzare la cittadinanza sulle delicatissime tematiche legate alle demenze, alla fragilità degli anziani e al ruolo della donna nella relazione di cura quotidiana.

L’intero ricavato andrà a supporto delle numerose attività gratuite che l’Associazione offre quotidianamente nei suoi 17 Centri (di cui 13 inseriti nel Progetto Regionale Sollievo in collaborazione con l’ULSS 9) a centinaia di famiglie in un periodo di grave difficoltà nel reperire contributi e sostegni economici.

Biglietti

Il costo d’ingresso sarà di 20 euro, e i biglietti sono acquistabili nella sede di Piazza Santo Spirito, 13, a Verona, online su Eventbrite o in Teatro la sera dello spettacolo se ancora disponibili (per evitare la ressa il giorno dell’evento si raccomanda la prevendita o in caso di arrivare con largo anticipo per l’acquisto la sera stessa).