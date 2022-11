Lo scopo della serata, che avvolgerà gli spettatori in una calda atmosfera natalizia, è quello di raccontare i progetti di Medici per la Pace a tutela della salute delle persone più svantaggiate e di sostenere le iniziative che l’Ente sviluppa a Verona e nel mondo.

Le giovani voci del coro A.LI.VE. saranno protagoniste di una serata al Teatro Camploy, dedicata a raccontare e supportare i progetti solidali a tutela della salute che Medici per la Pace realizza in Italia e nel mondo.

"Con i giovani per un mondo migliore", il coro A.li.ve. canta per sostenere i progetti di Medici per la pace