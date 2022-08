Al Castrum grande serata in ricordo di Vittorio De Scalzi dei New Trolls

«Signore, io sono Irish, quello che verrà da te in bicicletta». Così cantava Vittorio De Scalzi in una delle piú belle canzoni dei New Trolls dall’album capolavoro ispirato dai testi del poeta Riccardo Mannerini resi musicali da Fabrizio De André, «Senza orario senza bandiera». Il suo ultimo lavoro, «Gli occhi del mondo» l’aveva realizzato per Azzurra Music a Verona con Marco Ongaro, ispirandosi ancora a Mannerini.

Ora il grande polistrumentista, autore, arrangiatore e cantante ha iniziato il suo viaggio tra le stelle, ma la sua musica rimarrà sempre con noi. Sarà il veronese Allegra Group a ricordarlo in una serata a lui dedicata giovedí dalle 19.30 (4 agosto 2022) sulla terrazza del Castrum wine relais al Castrum, wine bar sulla collina di Castelrotto di Negarine, in via Castello 21, nell’ambito della rassegna «Musica italiana».

L’apericena inizia sulle note della celeberrima «Quella carezza della sera» e termina trenta canzoni più tardi con «Vorrei comprare una strada». Una serata all’insegna della musica popolare e d’autore dalla voce di Cristiano Sandrini dei Marbos, con il batterista Lele Zamperini, il bassista Almiro Comucci ed il chitarrista Juri Pin.

L’organizzazione è dell’associazione Musica Viva. Per prenotare telefono 348 9004930 o 329 3094435.