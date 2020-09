"Se non canto non vivo", un concerto omaggio a Mia Martini al Teatro Romano

Stephanie Océan Ghizzoni protagonista nella rassegna VenerAzioni di Box Office live al Teatro Romano di Verona il 20 settembre 2020 con "Se non canto non vivo", omaggio a Mia Martini nel giorno del suo compleanno. Un progetto nato nel 2019 e costruito sartorialmente sulle caratteristiche vocali della cantante blues che, nella sua arte musicale e nel piglio di carisma e vitalità, ha un particolare affinità con il cantato e il vissuto di Mia Martini. Da questi intrecci ha preso il via un progetto che diventa un accorato ricordo in musica.

Lo spettacolo è tessuto come un viaggio nell’anima dell’indiscussa regina della musica italiana, fatto di canzoni, vita, gioie, dolori e amori. Il pubblico vi si potrà immergere trasportato dai 16 brani arrangianti con grande raffinatezza da Daniele Rotunno, al pianoforte, e Marco Pasetto al clarinetto, clarinetto basso e sax soprano. Stephanie Océan Ghizzoni aggiunge la sua voce come strumento intenso e delicato dando suono ai racconti di frammenti di storia di un’artista immensa come Mia Martina. «Io e Mimì. Una storia d'amore nata la prima volta che la vidi cantare in TV. Quando ero solo una bambina. - racconta Stephanie - Ricordo nitidamente quella donna, elegante e raffinata, apparentemente corazzata come una guerriera, forte nei gesti e nelle espressioni del viso, ma dall'anima di fragile cristallo». E aggiunge: «Un'opera d'arte Mimì, che nella voce aveva tutti i colori della sua malinconia. Che ha sacrificato il suo essere figlia, donna, madre, sorella, moglie, amante, dicendo addio da subito ad una vita "normale" solo per poter dare tutto di sé al suo pubblico». La serata è un regalo nel giorno del suo compleanno per accarezzare l’anima del pubblico con la meraviglia delle sue canzoni che continuano a far vibrare il cuore e per renderle omaggio con la presenza di quanti amano lei e la sua musica, anche a distanza di anni dal suo saluto.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

Web: https://www.estateteatraleveronese.it

Evento Facebook