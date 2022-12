A Palazzo Barbieri il concerto di Natale dei giovani studenti musicisti

Prendi degli studenti del Liceo Musicale Montanari, dai loro uno strumento e uno spartito, e il Concerto è servito. Torna, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il concerto di Natale promosso dall'associazione Consiglieri emeriti del Comune per offrire un momento di festa alla città. L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle ore 16 nella sala Arazzi di Palazzo Barbieri. È qui che l'orchestra da camera Pietro Torri, composta appunto da giovani studenti del Liceo Musicale Carlo Montanari, interpreteranno alcuni dei brani da camera più noti.

Violini, violoncelli, viole, contrabbasso e tastiera, apriranno il concerto con le note dell'Inno di Mameli, per proseguire con la Sinfonia in Re maggiore di Baldassarre Galuppi, il Concerto in Re maggiore RV 93 di Antonio Vivaldi, fino alle opere di Jean Sibelius e alla conclusione con la tradizionale Have Yourself A Merry Little Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane. Un'ora di musica aperta aperta a tutti, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'evento, che godel del patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale, si propone come momento di festa e scambio di auguri, oltre che di valorizzazione per i giovani studenti musicisti.