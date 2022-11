Concerto di Natale alla chiesa di San Giorgio in Braida

Venerdì 2 dicembre il Rotaract Club Verona Scaligero aspetta tutti i veronesi al concerto di Natale alle 20.30, presso la chiesa di San Giorgio in Braida, organizzato in collaborazione con il coro Voci Bianche A.D’A.Mus di Verona. Un’iniziativa questa che i ragazzi del rotaract portano avanti da anni con l’obiettivo di sostenere la Conferenza San Vincenzo di San Giorgio in Braida e altre associazioni del territorio veronese che hanno bisogno di aiuto.

Il coro, diretto da Elisabetta Zucca vedrà come solisti Viola Nelfi, soprano, che ha ricevuto il premio veronese come miglior soprano, Pietro Salardi, invece, allieterà gli ospiti con la tromba. Gli altri solisti sono: Rosa Argento, Roberta Barbagallo, Maddalena Dai Pre', Livia Gjily, Giulia Perbellini, Costanza e Vittoria Pozzani, Ambra Tinazzi, Paolo Zanesco e Sofia Zicari.

«La peculiarità - afferma il direttore Zucca - è che per la prima volta il concerto sarà autogestito dagli allievi del coro Adamus e del Liceo Musicale "Montanari" di Verona». Ad accompagnare tutti i solisti ci saranno, invece, il maestro Andrea Cortelazzo, pianista, già famoso nella scena veronese per i suoi successi e Davide Montagnana, batterista.



«Questo service - afferma Luca Cristani, Presidente del Rotaract Club Verona Scaligero - da anni ci caratterizza come associazione, e con questo concerto vogliamo unire diversi mondi: quello dell’arte e della cultura con quello della beneficenza. Realtà queste che, se messe insieme, creano un connubio perfetto affinché la comunità si aiuti laddove ce n’è bisogno». Insomma, per i ragazzi del rotaract la comunità è un concetto fondamentale e con questo service vogliono prendersi cura della stessa donando il ricavato del concerto alla parrocchia di San Giorgio, elemento che fa parte del patrimonio veronese che anche grazie al rotaract continua ad attrarre turisti ed esprimere la veronesità che caratterizza San Giorgio.