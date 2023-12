Alla chiesa parrocchiale di Grezzana il concerto di Natale

L’amministrazione comunale, anche quest’anno, supporta la Parrocchia di Grezzana per il Concerto di Natale che si terrà sabato 9 dicembre alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale. Il concerto è organizzato dal Coro Polifonico di Grezzana diretto dal Maestro Franco Chiavegato. Per quest’anno, il coro ospite sarà il Carminis Cantores Coro Giovanile e Coro Polifonico di Puegnago sul Garda diretto da Ennio Bertolotti con il pianista Marco Paderni.

«Abbiamo deciso di supportare questa iniziativa perché riteniamo sia importante un momento di ritrovo per la cittadinanza soprattutto durante il periodo delle festività natalizie. - ha affermato l’assessore alla Cultura del Comune di Grezzana Rosamaria Conti - È importante valorizzare la tradizione del canto corale e per questo siamo contenti di appoggiare questo evento e di finanziarlo. Ieri, in Sala Bodenheim, si è svolto il concerto di apertura della stagione natalizia con “Gli Orchi in Concerto’’ che ha visto la sala gremita e ha ottenuto un grande successo. C’è in programma un altro concerto corale che sarà organizzato il 6 gennaio a Lugo».