Verona International Jazz Day con la Jazzset Orchestra

il 30 Aprile è il giorno più importante dell'anno per il mondo del Jazz per la celebrazione dell'INTERNATIONAL JAZZ DAY UNESCO 2023, un'iniziativa del pianista ed Ambasciatore dell'UNESCO Herbie Hancock, nata nel 2011 che coinvolgerà, contemporamente, oltre 200 Paesi del Mondo per rendere onore al genere musicale, nato nella Città di New Orleans, che maggiormente incarna un'attitudine, quella di una espressione musicale che esalta la libertà dentro all'ordine e al gesto personale dentro ad un "insieme".

Una celebrazione della musica Jazz, nelle varie designazioni che impegna, lo stesso giorno, musicisti di tutto il mondo con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e la comunicazione tra persone e Paesi, promovendo il dialogo, la cultura e la diversità, rafforzando l'importanza del Jazz come forma d'arte e libertà di espressione. Anche Verona entrerà per la ptima volta, a far parte della universale Famiglia della Giornata Internazionale del Jazz, grazie alla lodevole iniziativa del Consiglio della 1a Circoscrizione "Centro Storico" del Comune di Verona, che ha scelto la Big Band JAZZSET ORCHESTRA a celebrare l'evento con un concerto la sera del 30 Aprile prossimo alle ore 21, presso il Teatro SS. Trinità sito al civico n° 4 della Via omonima, aperto alla cittadinanza a titolo gratuito.

Da oltre 33 anni la JAZZSET, con i suoi diciotto solisti, le voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco diretti dal Prof. Gilberto Merli, interprete delle varie forme di Jazz dal Traditional, al Blues, Swing, Latin Jazz, Jazz melodico, con all'attivo diverse centinaia di concerti in siti prestigiosi in Italia ed anche all'estero, presenterà un programma musicale di taglio internazionale di brani strumentali e cantati particolaremente raffinati e coinvolgenti, di autori tra i più noti, da D. Ellington, a Count Basie, J.Nistico, D.Bowie, C. Porter, W. Spencer ed altri.

Una rilettura di brani originali mantenendo una certa aderenza allo spirito degli autori, cercando di non farne una copia, ma facendo emergere la sensibilità e la qualità musicale degli esecutori. Una serata che, auspichiamo, si possa ripetere a Verona, notoriamente conosciuta per I Festival della musica Lirica, Classica, oltre al Festival Jazz, il 30 Aprile di ogni anno per l'Internazionale "JAZZ DAY UNESCO".

Web: www.jazzset.it