Festival Gambe all’Aria: "Ho mangiato il sole. Concerto grosso per fragola, cavolo e quattro stagioni"

Che la musica classica faccia bene ai bambini è cosa risaputa, ma spesso e volentieri si fa attenzione ad esporre i più piccoli a suite e sinfonie solo durante la gravidanza, dimenticandonsene poi negli anni vitali anni della crescita. Lo spettacolo in programma il prossimo mercoledì 29 giugno alle 21 a Villa Buri nell’ambito del Festival Gambe all’Aria vuole combattere proprio questa tendenza proponendo uno spettacolo dedicato ai più piccoli che unisce teatro e musica classica suonata dal vivo.

S’intitola “Ho mangiato il sole. Concerto grosso per fragola, cavolo e quattro stagioni” ed è uno spettacolo di Giovanna Scardoni, con la regia di Stefano Scherini, prodotto da Fucina Culturale Machiavelli, con l’obbiettivo di riscoprire insieme l’importanza delle stagioni a partire dalle Quattro Stagioni di Vivaldi. La situazione del pianeta Terra è critica: i veleni e l’inquinamento provocato dagli uomini ha distrutto l’ecosistema al punto che neanche le stagioni seguono più il loro corso. Gaia Terra però è ormai anziana e, dopo secoli passati a cercare di riparare i disastri degli umani, decide di partire per una vacanza, affidando le sorti del mondo alla sua nipotina Gaia Junior.

Per aiutarla nell’impresa le lascia un libro di istruzioni e il magico ensemble dei Musicisti per Niente Tristi, capaci con la loro musica far accadere le stagioni. Gaia però è una bambina, odia la verdura e la frutta (tranne le fragole!) ed è abituata ad avere quello che vuole subito, sempre a sua disposizione tra gli scaffali del supermercato. Riuscirà ad imparare la bellezza di coltivare l’attesa e il desiderio, così da restituire il ritmo giusto alle stagioni e salvare la Terra?

Spettacolo consigliato dai 5 anni in su

Ho mangiato il sole

Festival Gambe all’Aria - Villa Buri, Verona. Concerto grosso per fragola, cavolo e quattro stagioni

29 giugno ore 21

Biglietti: 8 euro intero; 5 euro sotto i 12 anni; sotto i 3 anni gratuito.

Acquistabili la sera dello spettacolo oppure online al link https://www.fucinaculturalemachiavelli.com

Tutte le info sul festival: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com