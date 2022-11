Al Teatro Camploy una serata benefica in favore di giovani artisti

Mecenatismo e talento uniti per un progetto a sostegno della buona cultura e della promozione dei giovani artisti. A questo si rivolge la serata di spettacolo, con ingresso gratuito, in programma mercoledì 16 novembre, alle ore 20.15 al Teatro Camploy. L’iniziativa benefica è promossa dalla Prima circoscrizione in collaborazione con l’Associazione Famiglie per la Famiglia Onlus e l’Associazione culturale Maecenates.

L’evento “Giovani in teatro. Talento. Mecenatismo. Bellezza – L’incontro con l’altro e l’arte”, porta in scena performance di musica, danza e teatro a cura di ragazzi e ragazze di talento supportati da Maecenates e di allievi delle Vic Ballet Academy e del Granbadò Laboratorio teatrale. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su bit.ly/camploy2022. Le donazioni raccolte durante la serata saranno destinate al sostegno delle attività promosse in favore dei giovani dalle due associazioni promotrici dell’evento.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla seconda edizione, è stata presentata dal presidente della Prima Circoscrizione Lorenzo Dalai. Presenti il presidente dell’Associazione Culturale Maecenates Flavio Caricasole e la responsabile di Casa di Deborah, collegata all’Associazione Famiglie per la Famiglia Onlus, Giuseppina Vellone. «Una iniziativa che dà spazio al talento, promuovendo il mecenatismo come via per sostenere e valorizzare tanti ragazzi e ragazze dalle importanti doti artistiche – ha spiegato il presidente Dalai –. L’augurio è che questi talenti possano emergere diventando ambasciatori della cultura di Verona in ambito nazionale ed internazionale».

«La nostra Associazione – ha spiegato Vellone – crede che oltre ad offrire dei servizi di supporto, ci si possa prendere cura delle famiglie e dei ragazzi anche attraverso l’arte e la bellezza. Il tema di quest’anno è l’incontro con l’altro e trae ispirazione dal viaggio che i ragazzi di Casa di Deborah hanno fatto in Calabria dove hanno incontrato luoghi, persone, tradizioni. Incontrare l’altro è un’esperienza che cambia e arricchisce».

«L’obiettivo di Maecenates è quello di valorizzare i giovai nel mondo della danza, della musica e del teatro – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Maecenates –. La serata di spettacolo è un’opportunità offerta ai ragazzi e alle ragazze coinvolti, per mostrare al pubblico il loro talento e il lavoro realizzato».