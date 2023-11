Venerdì 17 novembre dalle ore 21, gli Eskarma Trio tornano alla Vecchia Rama per far ascoltare le loro cover italiane e straniere in chiave acustica. Trasformista, folle, istrionico, goliardico e chi più ne ha più ne metta. Eskarma è un trio acustico nato dal 2014 dalla volontà da parte dei componenti davide "Dado" Moschini (chitarra e voce), Luca "Lancio" Lancini (pianoforte e voce), Andrea "Busso" Bussola (percussioni e voce). Il repertorio spazia tra i grandi classici del pop e rock italiano ed internazionale accuratamente rivisitati in chiave acustica, sia armonicamente che ritmicamente, alle hit italiane più famose, alle musiche dei film e dei cvartoni animati. Non vi resta che venire ad ascoltarli. Il menù è alla carta.

Per prenotare: https://lavecchiarama.plateform.app/ oppure 333 205 1319.

