Medici per la Pace al Gresner con Country Blues & Rock’n’roll

Medici per la Pace è un’associazione che dal 2002 realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in Asia, America Latina, Africa e in Romania e Serbia, in sinergia con le istituzioni locali ed in partenariato con diverse realtà della società civile. Offre sul territorio servizi di assistenza ed educazione sanitaria a persone in condizione di disagio economico ed emarginazione sociale. Per promuovere e supportare l’attività di questa organizzazione di volontariato (Odv) Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione benefica Musica Viva Verona, ha riunito la Tex Band e l’Allegra Group con la partecipazione della cantante western Ally Joyce per l’evento «Country Blues & Rock’n’roll» di venerdì 31 marzo alle 21.15 al Teatro Gresner in via Provolo 18.

Una serata ricca di richiami alla tradizione musicale nata a Bristol, tra Virginia e Tennessee, nel primo studio di registrazione mobile del produttore newyorkese Ralph Peer nel 1927 per catturare il suono delle zone rurali, definito «Hillbilly sound». Era la musica che suonavano contadini e montanari delle zone povere degli Appalachi, dell’altipiano di Ozark e dell’area montuosa degli Stati Uniti centrali tra Missouri, Arkansas, Oklahoma, Virginia e Carolina. Laggiù nacque il compositore, cantante e chitarrista Jimmy Rodgers, il vero capostipite del fingerpicking assieme a Maybelle Carter. La musica di Rodgers influenzò profondamente anche il blues degli anni Trenta e Quaranta con canzoni come «T for Texas» che vendette mezzo milione di copie del disco registrato a Bristol. La fusione tra musica bianca e nera avvenne nel Tennessee a Johnson City e Knoxville dove i musicisti afroamericani si concentrarono per contribuire alla fase embrionale del genere. Uno di questi fu Lead Belly. Del blues sappiamo che dopo le varie migrazioni degli «starving musicians» (musicisti morti di fame) la massima concentrazione avvenne a Chicago.

Le due band cercheranno di rievocarne la storia più recente e più allegra e divertente con l’apporto di Max Taccuso e Andrea Cesone (voce e chitarra), Maurizio Rizzi (basso), Gabriele Fianco (batteria) per la Tex Band e Stefano Fusco e Carlo Meoni (voce), Lele Zamperini (batteria), Almiro Comucci (basso), Luca Righetti (tastiere), Gianni Marchetti (saxofono e voce). La notevole ospite Ally Joyce, all’anagrafe Alice Fusaro, cresce con la passione per il mondo western e i cavalli sin dalla tenera età, ispirata dal padre musicista, sognando di raggiungere l'America e percorrere le sue sconfinate terre e vivere in qualche ranch. Ha al suo attivo l’album «On the Wings of the Wind» del 2018.

L’ingresso costa 10 euro.

Prenotazioni al 3404702936.