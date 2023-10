Concerto corale in abbazia il 29 ottobre 2023. Il coro Scaligero nasce nel 1965 con organico composto dalla sezione maschile per tenori e bassi, e voci bianche per soprani e contralti. Nel 1968 si dà uno statuto. Nel corso della sua lunga attività, ha partecipato a concerti in Italia e all’estero, rassegne corali e concorsi nazionali e internazionali. Nell’aprile del 2023 vince la medaglia d’Oro al concorso Internazionale di Canto corale di Verona con repertorio sacro.

Domenica 29 Ottobre sarà ospite dell' Abbazia di Villanova ed eseguirà un repertorio che prevede un' alternanza di brani di musica sacra, dal Rinascimento al contemporaneo, per poi concludersi con alcuni brani d’autore che trattano temi della Natura (De Marzi / Dipiazza / Lanaro)