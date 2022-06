Una serata con le più belle musiche di Morricone a Castelnuovo del Garda

Prezzo non disponibile

Il suggestivo Brolo delle Melanie, splendido teatro naturale nel centro di Castelnuovo del Garda, ospita domenica 19 giugno, alle 20.45, lo spettacolo “C’era una volta… Morricone”. Il concerto, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune, propone le colonne sonore più famose del celebre compositore romano, senza dimenticare i brani meno conosciuti ma originali per ideazione compositiva, ritmica e strumentazione.

Dal sodalizio con il regista Sergio Leone sono nati infatti alcuni fra i brani più celebri di Ennio Morricone, da C’era una volta il West a Il buono, il brutto, il cattivo, da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America.

In scena i solisti dell’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi con il soprano Anna Consolaro, a cui spetta il compito di interpretare i temi musicali. Una voce narrante ripercorrerà la carriera artistica del grande maestro, insieme ad alcune curiosità sulla sua vita e sui suoi immortali temi per film. Il tutto impreziosito dai bellissimi disegni digitali eseguiti in diretta dal live painter Andrea Spinelli.

Tutti i brani sono stati arrangiati per la piccola Orchestra dei Colli Morenici esaltando le sonorità e le unicità timbriche dei singoli strumenti nel rispetto dell’idea compositiva originale di Morricone. Lo spettacolo è ad ingresso libero. In caso di maltempo, si svolgerà al teatro comunale DIM.