Concerto di Capodanno a San Bonifacio

Anche quest'anno torna a San Bonifacio il tradizionale CONCERTO DI CAPODANNO. Con "Venetia Splendida" l'Ensemble Fucina Harmonica, diretta dal Maestro Giancarlo Rizzi, esplora il grande repertorio Veneto del '700 con brani di Vivaldi e di altri importanti musicisti veronesi che hanno fatto la storia della musica internazionale.

L'appuntamento è per lunedì 1° Gennaio 2024, alle ore 17 al Teatro Centrale. L'ingresso è libero e gratuito.

Anche quest'anno il Comune di San Bonifacio, in collaborazione con la Pro Loco di San Bonifacio, Fucina Culturale Machiavelli e Amici di Oberto, propone un appuntamento consolidato, dedicato ad un pubblico affezionato ed entusiasta, per cominciare in bellezza il nuovo anno.